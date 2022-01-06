Konyaspor'da İlhan Palut ile sözleşme yenileniyor

KONYA (İHA) - Konyaspor, Teknik Direktör İlhan Palut ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Teknik Direktör İlhan Palut'la yeni mukavele için her konuda anlaşma sağladı. İlhan Palut için yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda imza töreni gerçekleştirilecek. Palut, saat 15.00'te düzenlenecek olan törende yeni sözleşmeye imza atacak. - KONYA

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