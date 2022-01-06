Konyaspor'da İlhan Palut ile sözleşme yenileniyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konyaspor'da İlhan Palut ile sözleşme yenileniyor

Konyaspor'da İlhan Palut ile sözleşme yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaspor, Teknik Direktör İlhan Palut ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

KONYA (İHA) - Konyaspor, Teknik Direktör İlhan Palut ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Teknik Direktör İlhan Palut'la yeni mukavele için her konuda anlaşma sağladı. İlhan Palut için yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda imza töreni gerçekleştirilecek. Palut, saat 15.00'te düzenlenecek olan törende yeni sözleşmeye imza atacak. - KONYA

Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri dönüyor! Konyaspor transferi bitirmeye çok yakın

Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri dönüyor! Konyaspor transferi bitirmeye çok yakın

 Gaziantep FK ilk transferini yaptı, Luka Stankovski imzayı attı

Gaziantep FK ilk transferini yaptı, Luka Stankovski imzayı attı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title