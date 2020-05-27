Konyaspor'da ikinci kez yapılan koronavirüs testleri de negatif çıktı İTTİFAK Holding Konyaspor, ikinci kez yapılan koronavirüs testlerinin de negatif çıktığını açıkladı.

İTTİFAK Holding Konyaspor, ikinci kez yapılan koronavirüs testlerinin de negatif çıktığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor'umuzda teknik heyete, futbolculara ve destek ekiplerine dün bir kez daha tekrarlanan COVID-19 testlerinin tamamı negatif çıkmış, pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.

Kaynak: DHA