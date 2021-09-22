Konyaspor'da hedef namağlup devam etmek

İttifak Holding Konyspor, Trabzonsporla oynayacağı maçtan puan ve puanlarla ayrılıp, namağlup gidişatını korumayı hedefliyor.

5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puana ulaşan ve ligin zirvesini kovalayan Konyaspor, yarın kendi sahasında Trabzonsporla oynayacak. Namağlup gidişatını sürdürmeyi hedefleyen yeşil-beyazlı kulüp, böylelikle zirvedeki yarışını da sürdürmeyi planlıyor.

Konyasporlu futbolcular bugün Kayacık Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi.