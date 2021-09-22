Konyaspor'da hedef namağlup devam etmek
İttifak Holding Konyspor, Trabzonsporla oynayacağı maçtan puan ve puanlarla ayrılıp, namağlup gidişatını korumayı hedefliyor.
İttifak Holding Konyspor, Trabzonsporla oynayacağı maçtan puan ve puanlarla ayrılıp, namağlup gidişatını korumayı hedefliyor.
5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puana ulaşan ve ligin zirvesini kovalayan Konyaspor, yarın kendi sahasında Trabzonsporla oynayacak. Namağlup gidişatını sürdürmeyi hedefleyen yeşil-beyazlı kulüp, böylelikle zirvedeki yarışını da sürdürmeyi planlıyor.
Konyasporlu futbolcular bugün Kayacık Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi.