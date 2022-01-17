Konyaspor'da hedef Ekuban - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konyaspor'da hedef Ekuban

Konyaspor'da hedef Ekuban
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Spor

İttifak Holding Konyaspor, İtalya Serie A takımlarından Genoa'da forma giyen eski Trabzonsporlu santrfor Caleb Ekuban için transfer görüşmelerini sürüyor.

İttifak Holding Konyaspor, İtalya Serie A takımlarından Genoa'da forma giyen eski Trabzonsporlu santrfor Caleb Ekuban için transfer görüşmelerini sürüyor.

İttifak Holding Konyaspor, transfer etmeyi düşündüğü Ganalı futbolcu Ekuban ile görüşmelere devam ediyor. Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ara verilen görüşmelerin devam ettiği ve kısa sürede transferin sonuçlanmasının beklenildiği öğrenildi.


Ahmet Çalık'ın ailesi Suriye'deki mazlumları unutmadı! 750 aile için gıda kolisi bağışladılar

Ahmet Çalık'ın ailesi Suriye'deki mazlumları unutmadı! 750 aile için gıda kolisi bağışladılar
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Spor Haberleri

İttifak Holding, İtalya Serie A, Caleb Ekuban, Konyaspor, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title