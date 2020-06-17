Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor - Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor Konyaspor, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

- Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor

KONYA - Konyaspor, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Konyaspor, 21 Haziran Pazar günü iç sahada oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, pas ve şut çalışması ile devam etti. Gruplara ayrılan oyuncular topla oyun ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Kaynak: İHA