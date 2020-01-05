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Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına dün start veren Konyaspor, bugün de yoğun tempoda çalıştı.

05.01.2020 18:51 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:23
Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına dün start veren , bugün de yoğun tempoda çalıştı.


Süper Lig'in ikinci yarısına 'da hazırlanan Konyaspor, çalışmalarını sürdürdü. Kamp çalışmalarına dün başlayan yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör Aykut Kocaman tempoyu yükseltti. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra 2 gruba ayrılarak dar alanda top kapma çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan Konyaspor'un yeni transferi Rogerio Thuram'ın Antalya kampına yarın katılacağı da öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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