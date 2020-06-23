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Konyaspor'da Guilherme 4 hafta sahalardan uzak kalacak

İTTİFAK Holding Konyaspor'un Brezilyalı sol beki Guilherme Sitya'nın sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Konyaspor'da Guilherme 4 hafta sahalardan uzak kalacak
23.06.2020 12:16 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:20

İTTİFAK Holding Konyaspor'un Brezilyalı sol beki Guilherme Sitya'nın sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Süper Lig'in 28'inci haftasında, Konyaspor'un evinde 2-2 berabere kaldığı Demir Grup Sivasspor maçının 43'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan 30 yaşındaki Guilherme Sitya'nın, yapılan kontrollerinde sağ üst arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Guilherme Sitya'nın yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adalesinde (hamstring) grade 2A ( 2'nci derece) zarda ve kasta yırtık ile kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun rehabilitasyonu 4 hafta sürecektir" denildi.

Yeşil-beyazlı ekipte Gençlerbirliği maçında sakatlanan Hurtado'nun da sahalardan 3 hafta uzak kalacağı açıklanmıştı.

Kaynak: DHA

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