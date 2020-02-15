Haberler » Spor » Konyaspor'da Göztepe maçı öncesi sakatlık şoku - Spor

Konyaspor'da Göztepe maçı öncesi sakatlık şoku

İTTİFAK Holding Konyaspor'da Marin Anicic Göztepe maçına yaklaşık 1 saat kala sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

15.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:56
Konyaspor'da Göztepe maçı öncesi sakatlık şoku

İTTİFAK Holding 'da Marin Anicic Göztepe maçına yaklaşık 1 saat kala sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında bugün saat 17.00'de Göztepe'yi konuk edecek Konyaspor'da Anicic şoku yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Marin Anicic dün yapılan son antrenmanı ağrıları sebebiyle yarıda bırakmıştı. Anicic'in muayene ve tetkiklerinde arka adalesinde 2'nci derece yırtık ve kanama saptandığı için Göztepe maçı kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.

Defansta Anicic'in partneri Selim Ay da kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler