Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı.

Konyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başladı. Antrenman daha sonra sahada 4'e 1 topla oyun ve dönüşümlü olarak gerçekleştirilen topla çalışmalarla devam etti. Futbolcular, idmanı çift kale maç ile tamamladı. Antrenmanda takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Sokol Cikalleshi, Amir Hadziahmetovic ve Ahmed Hassan yer almadı. - KONYA

Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Morutan'ın golünde ofsayt var mı? Beşiktaş maçındaki benzerlik yorumcuları ikiye böldü

Morutan'ın golünde ofsayt var mı? Beşiktaş maçındaki benzerlik yorumcuları ikiye böldü

 Galatasaray takım alıyor! Fatih Terim'den basın toplantısında Niğdespor sürprizi

Galatasaray takım alıyor! Fatih Terim'den basın toplantısında Niğdespor sürprizi

 Erol Bulut'tan kaybedilen Galatasaray maçı sonrası hakemlere büyük tepki! Beşiktaş'ı örnek gösterdi

Erol Bulut'tan kaybedilen Galatasaray maçı sonrası hakemlere büyük tepki! Beşiktaş'ı örnek gösterdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title