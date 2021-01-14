Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları
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Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

14.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:10
Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana başladı.

Altyapıdan gelen oyuncuların da katıldığı idmanda futbolcular, pas ve gol çalışması gerçekleştirdi.

Yeni transferler Ismael Diomande ve Ertuğrul Tekşen'in de yer aldığı idman, topla oyunun ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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