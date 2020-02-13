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Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

13.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:30
Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, hücum-savunma organizasyonları ve taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Faruk Miya ile Ali Karakaya katılmadı.

Kaynak: AA
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