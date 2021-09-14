Konyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları

AA / Basir Gülüm - Haberler | Spor
Konyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, core ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Koşu ve topla oyun ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanda Jose Mpoku, atletik performans antrenörü Çağatay Turan eşliğine takımdan ayrı çalıştı.

Konyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları

AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri
Giresunspor Süper Lig'de puanla tanışamadı! Alanya'da Emre Akbaba siftah yaptı

Giresunspor Süper Lig'de puanla tanışamadı! Alanya'da Emre Akbaba siftah yaptı

 Başakşehir, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu! Tarihlerinde bir ilki yaşadılar

Başakşehir, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu! Tarihlerinde bir ilki yaşadılar

 Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Murat Kurum Ersin Tatar Fahrettin Koca Uğur İbrahim Altay
Magazin Müge Anlı Bensu Soral Kaan Yıldırım
Spor Diego Burak Yılmaz Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 20:51:39. #1.17#