Konyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, core ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Koşu ve topla oyun ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanda Jose Mpoku, atletik performans antrenörü Çağatay Turan eşliğine takımdan ayrı çalıştı.