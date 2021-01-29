Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

29.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:52
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında 3 Şubat Çarşamba günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında 3 Şubat Çarşamba günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketiyle başladı.

Pas çalışması ve topla oyunla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Öte yandan yeşil-beyazlıların yeni transferi Jesse Sekidika, ilk kez takımla antrenmana çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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