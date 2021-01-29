Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında 3 Şubat Çarşamba günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında 3 Şubat Çarşamba günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketiyle başladı.
Pas çalışması ve topla oyunla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Öte yandan yeşil-beyazlıların yeni transferi Jesse Sekidika, ilk kez takımla antrenmana çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm