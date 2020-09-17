Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
17.09.2020 17:13 | Son Güncelleme: 17.09.2020 17:17

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketlerinin ardından şut ve gol çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Basir Gülüm
Basir Gülüm
AA Editörü
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