Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak İttifak Holding Konyaspor, hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
16.09.2020 16:51 | Son Güncelleme: 16.09.2020 16:54

Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak İttifak Holding Konyaspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Üç grupta oynanan 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.

Kaynak: AA

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