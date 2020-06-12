Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile 14 Haziran Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
12.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:02
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile 14 Haziran Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Çabukluk ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Kaynak: AA