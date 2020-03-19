Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Yoğun kar yağışı aldında sürdürülen idmanda futbolcular, çabukluk hareketi ve gol çalışması yaptı.

Antrenman, taktik çalışmanın ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan tedavilerine devam edilen Faruk Miya, Marin Anicic ve Serkan Kırıntılı antrenmana katılmadı.

Kaynak: AA