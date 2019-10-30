Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

30.10.2019 18:36

İttifak Holding Konyaspor, 2 Kasım Cumartesi günü iç sahada Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Eyüpspor karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. İdman, top kapma ve pas çalışmalarıyla sona erdi.

Kaynak: AA