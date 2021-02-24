Konyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları
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Konyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları

24.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:47

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü sahasında Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü sahasında Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan önce futbolculardan Sokol Cikalleshi ve Ismael Diomande, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Arnavut golcü Cikalleshi, yakaladıkları çıkışı Gaziantep karşısında da sürdürmek istediklerini söyledi.

Yaptıkları son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıklarını hatırlatan 30 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:

"İyi bir hava yakaladık. Türkiye liglerindeki 6 yıllık tecrübemin bana öğrettiği, daima ayaklarınız yere basmalı. Aksi takdirde üzülen taraf siz olursunuz. Bu yüzden Gaziantep maçının çok zorlu geçeceğini iyi biliyoruz. Bu maçta da her şeyimizi ortaya koymamız gerekiyor. Bu şekilde karşılaşmadan iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Bana gelince maçta yapabileceğimin en iyisini yapmak için çalışacağım. Önemli olan benim gol atmam değil, takımımızın kazanması."

Ismael Diomande: "Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz"

Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Ismael Diomande ise Yeni Malatyaspor karşısında hak ettikleri bir galibiyeti aldıklarını dile getirerek, "Önümüzdeki Gaziantep maçı, Yeni Malatyaspor karşılaşması kadar önemli. Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Çalışmalarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayıp, çift kale maçla devam etti.

Konyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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