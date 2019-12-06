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Konyaspor'da, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

06.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:03
Konyaspor'da, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıkları

Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Antrenman çift kale maç ve dönüşümlü olarak oynanan 5'e 5 çalışmasıyla tamamlandı.

Takımdan ayrı çalışan ve tedavileri halen devam eden Ferhat Öztorun, Ertuğrul Taşkıran, Amir Hadziahmetovic, Ferhat Öztorun ve Marko Jevtovic antrenmana katılamadı.

Antrenmanda Konyaspor 15 Yaş Altı Takımı'ndan kaleci Deniz Ertaş ve 17 Yaş Altı Takımı'ndan Şener Kaya da yer aldı.

Kaynak: AA
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