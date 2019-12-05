Konyaspor'da, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıkları

05.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:52

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas, orta ve şut çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic, Ertuğrul Taşkıran ve Savaş Polat'ın yanı sıra 18 Yaş Altı Milli Takımı'nda bulunan Ali Karakaya antrenmana katılmazken, Ali Turan ise ilk bölümde takımla, daha sonra fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanda 15 Yaş Altı Takımı'ndan kaleci Deniz Ertaş, 17 Yaş Altı Takımı'ndan Şener Kaya ve Emre Pehlivan da yer aldı.

Kaynak: AA