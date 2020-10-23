Konyaspor'da Gaziantep FK maçının hazırlıkları tamamlandı
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Konyaspor'da Gaziantep FK maçının hazırlıkları tamamlandı

23.10.2020 15:47 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:51
Konyaspor'da Gaziantep FK maçının hazırlıkları tamamlandı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve 5'e 2 top kapma ile devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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