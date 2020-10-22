Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

22.10.2020 21:13 | Son Güncelleme: 22.10.2020 21:16
Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Şut ve gol çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Bülent Turan Engin Yıldırım Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Sevim Emre Derviş Zaim Birkan Sokullu
Spor Babel Falcao Erol Bulut Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Ateş Ermeni Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 21:17:30. #1.15#
title