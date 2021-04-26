Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor
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Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında çarşamba günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yapılan antrenmanla devam etti.

Konyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında çarşamba günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yapılan antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenmanda daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular savunma ve hücum organizasyonları ile gol çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi. - KONYA

Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor
Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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