Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında pazar günü Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Konyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında pazar günü Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ile başladı. Galatasaray maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, daha sonra core çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise topla oyun ile devam eden antrenmanı, savunma-hücum organizasyonları ve gol çalışması ile tamamladı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Marin Anicic, Samuel Eduok, Amir Hadziahmetovic, Deni Milosevic, İsmael Diomande, Artem Kravets ve Nejc Skubic katılmadı. - KONYA

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam ediyor
Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şampiyonluk oranları güncellendi, ipi göğüsleme ihtimalinde en büyük düşüş Fenerbahçe'de oldu
Şampiyonluk oranları güncellendi, ipi göğüsleme ihtimalinde en büyük düşüş Fenerbahçe'de oldu
Şampiyonluk yarışındaki en kritik maç olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak
Şampiyonluk yarışındaki en kritik maç olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak
FIFA 21'de Haftanın Takımı'nda, Lyon maçında 2 gol ve 1 asist yapan Burak Yılmaz'a da yer verildi
FIFA 21'de Haftanın Takımı'nda, Lyon maçında 2 gol ve 1 asist yapan Burak Yılmaz'a da yer verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Ruhsar Pekcan
Magazin Hadise Esra Erol Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Diego Gökhan Gönül Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Tacikistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam ediyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 20:21:33. #1.15#

title