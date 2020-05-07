Konyaspor'da Covid-19 test sonuçları negatif çıktı

İttifak Holding Konyaspor, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline dün yapılan Covid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

İttifak Holding Konyaspor, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline dün yapılan Covid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Futbola Dönüş Öneri Protokolü kapsamında dün Kayacık Tesislerimizde yöneticilerimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız, destek ekiplerimiz ve kulüp personelimize yapılan COVID- 19 testinin sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır" denildi.

- Konya

Kaynak: DHA