Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları Antrenmandan görüntüler KONYA - İttifak Holding Konyaspor, 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde...
27.11.2019 18:43 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:44
Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Antrenmandan görüntüler
KONYA - İttifak Holding Konyaspor, 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.
Kaynak: AA
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