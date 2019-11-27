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Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları Antrenmandan görüntüler KONYA - İttifak Holding Konyaspor, 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde...

27.11.2019 18:43 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:44
Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Antrenmandan görüntüler

KONYA - Konyaspor, 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Kaynak: AA
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