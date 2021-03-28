Konyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Konyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Spor

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Leeds United'da Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları taraftarları çılgına çevirdi
Leeds United'da Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları taraftarları çılgına çevirdi
Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri ile ilk teması kurdu
Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri ile ilk teması kurdu

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve 4'e 1 pas çalışmasıyla devam eden idman, topla oyununun ardından çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan tedavisi devam eden Barış Yardımcı'nın takımla çalıştığı antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic, Alper Uludağ, Marin Anicic ve Ozan Can Oruç katılmadı.

Konyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Merve Dizdar Aleyna Tilki Bahar Candan Cemal Can Canseven
Spor Can Bartu Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 15:26:44. #1.14#
title