Konyaspor'da biri futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
10.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:50
Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor'da biri futbolcu 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor'da biri futbolcu 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Her hafta rutin olarak yapılan Kovid-19 testleri neticesinde 1 teknik heyet, 1 futbolcu ve 1 personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, 3 kişinin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlandığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm