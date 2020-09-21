Konyaspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları başladı
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Konyaspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları başladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü sahasından Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Konyaspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları başladı
21.09.2020 21:29 | Son Güncelleme: 21.09.2020 21:32

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü sahasından Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, core ve kuvvet çalışmasıyla start aldı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, koşu, açma ve germe hareketleriyle tamamlandı.

Antrenmana, tedavi olan ve takımdan ayrı çalışan Uğur Demirok, Alper Uludağ ile Marin Anicic katılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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