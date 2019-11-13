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Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

13.11.2019 21:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:40
Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü 'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core ve kuvvet çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra sahada devam eden idmanda oyuncular, çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, tempolu koşu ve çift kale maçla sona erdi.

Milli takımlarda bulunan Ozan Can Oruç, Erdon Daci, Faruku Miya ve Levan Shengelia çalışmada yer almadı.

Kaynak: AA
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