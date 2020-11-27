Son Dakika | Kupada farklı kazanan Konyaspor, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
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Son Dakika | Kupada farklı kazanan Konyaspor, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

27.11.2020 14:59 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:32

Son dakika gelişmesine göre - Kupada farklı kazanan Konyaspor, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü Dün oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında Manisa FK karşısında 7-0'lık galibiyet elde Konyaspor, Süper Lig'in 10.

- Kupada farklı kazanan Konyaspor, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

KONYA - Dün oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında Manisa FK karşısında 7-0'lık galibiyet elde Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, 7-0 kazanılan Manisa FK müsabakasında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Sezonun 2. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve tedavisine yaklaşık 2.5 aydır ülkesinde devam edilen Marin Anicic, Konya'ya dönerken, takımdan ayrı olarak fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştı.

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Volkan Fındıklı'nın fizyoterapist İlker Arıbaş yönetiminde çalıştığı antrenmanda, tedavisi tamamlanan Levan Shengelia da takımla çalıştı. Karşılaşmada forma giymeyen oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı 5'e 2 ile sürdürdü.

İdman, şut ve gol çalışması ile sona erdi.

Son Dakika | Kupada farklı kazanan Konyaspor, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika | Kupada farklı kazanan Konyaspor, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika | Kupada farklı kazanan Konyaspor, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika | Kupada farklı kazanan Konyaspor, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENVER FURKAN ÇELEBİOĞLU

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