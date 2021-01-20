Konyaspor'da, Antalyaspor maçı hazırlıkları
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Konyaspor'da, Antalyaspor maçı hazırlıkları

20.01.2021 16:17 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:20
Konyaspor'da, Antalyaspor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Pazar günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Pazar günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana başladı.

Çabukluk hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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