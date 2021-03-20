Konyaspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
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Konyaspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

20.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:12
Konyaspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Topla oyunla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenmana, tedavileri süren Marko Jevtovic, Alper Uludağ, Marin Anicic, Barış Yardımcı ve Samuel Eduok katılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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