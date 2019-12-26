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Konyaspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

26.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:12
Konyaspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve kondisyon çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana tedavisine devam edilen Ferhat Öztorun katılmadı.

Kaynak: AA
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