Son dakika haberi! Konyaspor'da 3 koronavirüs vakası

Bir son dakika haberine göre İTTİFAK Holding Konyaspor'da biri futbolcu, 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İTTİFAK Holding Konyaspor'da biri futbolcu, 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Her hafta rutin olarak yapılan Kovid-19 testleri neticesinde 1 teknik heyet, 1 futbolcu ve 1 personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır. Teknik heyet, futbolcu ve personelimizin tedavi takip, karantina süreci başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı