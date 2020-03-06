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Konyaspor'da 3 oyuncu Yeni Malatyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı

Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor'da Robert Mak, Marin Anicic ve Erdon Daci sakatlıkları nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

06.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:29
Konyaspor'da 3 oyuncu Yeni Malatyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı

Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor'da Robert Mak, Marin Anicic ve Erdon Daci sakatlıkları nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Yeşil beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Erdon Daci'nin antrenmanda sağ ayak bileği burkulması sonrası yapılan tetkik ve muayenesinde ayak bileği dış yan bağında yırtık, yoğun ödem ve kanama görülmüştür. Marin Anicic'in her iki aşil tendonunda ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayenesinde sağ ve sol aşil tendinopati ve sol alt arka adalesinde kas zorlanması ile kanamasının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Robert Mak'ın ise sağ ayağına darbe alması sonrasında yapılan tetkiklerinde, sağ ayak tarsal kemiğinde kemik iliği ödemi saptanmıştır. Oyuncularımız sakatlıkları nedeniyle Malatyaspor maçı kadrosunda yer alamayacaktır" denildi.


Kaynak: DHA

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