Konyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında 20 Nisan Salı günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında 20 Nisan Salı günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Hes Kablo Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Savunma ve hücum organizasyonları ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Alper Uludağ, Eray Birniçan, Marin Anicic ile Artem Kravets katılmazken, Ahmet Çalık ise takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm