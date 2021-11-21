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Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

AA / Basir Gülüm - Haberler | Spor

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 3-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Konyaspor'un galibiyeti hakettiğini belirterek tebrik etti.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 3-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Konyaspor'un galibiyeti hakettiğini belirterek tebrik etti.

Hamzaoğlu, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, bir önceki maçta aldıkları galibiyetin moraliyle Konya'ya geldiklerini söyledi.

Konyaspor'un iyi bir takım olduğunu bildiklerini ve ona göre hazırlandıklarını ifade eden Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Konyaspor'un etkili oyunlarının olduğunu biliyorduk. Buradan 3 puan en kötü 1 puanla dönebiliriz diye umutla geldik. Fakat ilk dakikalarda yediğimiz gol bütün planlarımızı değiştirdi. Her şeye rağmen takımım iyi reaksiyon gösterdi ve mücadele etti. Pozisyonlar buldu ama maalesef golü bulamadık. Konyaspor hak ettiği bir galibiyet aldı. Tebrik ediyorum. Oyuncularıma da bir şey diyemem. Belki 3-0 mağlubiyet çok kötü görünsede, ortaya koyduğumuz mücadeleyebaktığımızda oyuncularımdan memnunum."

Hamzaoğlu, futbolcularını da gösterdikleri mücadele ve teslim olmadan maçın sonuna kadar savaştıkları için tebrik etti.

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

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AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri

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