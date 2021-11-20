Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve 5'e 2 oyun ile devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşması, yarın saat 16.00'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri

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