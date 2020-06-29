Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle start aldı.

Top kapma ve 5'e 2 pas organizasyonuyla devam eden idman, soğuma koşusu ile açma-germe hareketlerinin ardından tamamlandı.

Serkan Kırıntılı ve Deni Milosevic takımdan ayrı çalışırken, tedavisine devam edilen Guilherme Sitya ile izinli olan Jens Jonsson antrenmana katılmadı.

Kaynak: AA