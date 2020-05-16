Konyaspor, çalışmalarını akşam idmanıyla sürdürdü
Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyarak hazırlıklarına devam etti.
16.05.2020 21:22 | Son Güncelleme: 16.05.2020 21:22
Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyarak hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Gruplar halinde gerçekleştirilen antrenman, pas ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA