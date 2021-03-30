Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti
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Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti

Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Spor
Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, 30'ar dakikalık iki devre halinde oynanan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra tedavilerine devam edilen Alper Uludağ, Marin Anicic, Musa Çağıran ve Ozan Can Oruç katılmazken, Marko Jevtovic ise takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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