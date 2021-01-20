Konyaspor, Boşnak futbolcu Rahmanovic'i transfer etti
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Konyaspor, Boşnak futbolcu Rahmanovic'i transfer etti

20.01.2021 20:17 | Son Güncelleme: 20.01.2021 20:25

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Bosna Hersek 1. Futbol Ligi takımlarından FK Sarajevo'da forma giyen Amar Rahmanovic'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Bosna Hersek 1. Futbol Ligi takımlarından FK Sarajevo'da forma giyen Amar Rahmanovic'i kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpte yapılan açıklamaya göre, on numara ve orta sahada oynayabilen Rahmanovic ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 26 yaşındaki futbolcunun yanı sıra kulüp menajeri Seçkin Özdil katıldı.

Konyaspor'da 29 numaralı formayı giyecek olan Boşnak futbolcu, FK Sarajevo'da bu sezon 19 maçta 6 gol ve 6 asistle takımına katkı sundu.

Konyaspor, Boşnak futbolcu Rahmanovic'i transfer etti
Konyaspor, Boşnak futbolcu Rahmanovic'i transfer etti
Konyaspor, Boşnak futbolcu Rahmanovic'i transfer etti
Konyaspor, Boşnak futbolcu Rahmanovic'i transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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