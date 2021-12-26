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Konyaspor-Beşiktaş maçının yardımcı hakemi değişti

Konyaspor-Beşiktaş maçının yardımcı hakemi değişti
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Süper Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak maçın yardımcı hakemi değiştirildi.

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BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Süper Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak maçın yardımcı hakemi değiştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ekrem Kan'ın kayınpederinin vefatı sebebiyle müsabakada Samet Çiçek yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

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AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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