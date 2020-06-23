Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 29'uncu hafta mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor, günü akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla değerlendirdi. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, gruplar halinde oynanan maçlarla sona erdi. Antrenmana tedavisine devam edilen Guilherme Sitya ile takımdan ayrı çalışan Uğur Demirok katılmadı. Paolo Hurtado ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

Kaynak: DHA