Konyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Fatih Özgökçen - Haberler Spor
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Konyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Fatih Özgökçen

AA / Basir Gülüm - Haberler | Spor

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'in açıklaması KONYA - İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'in açıklaması KONYA - İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Konyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Fatih Özgökçen

Konyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Fatih Özgökçen

Konyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Fatih Özgökçen

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AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri

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