Konyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Fatih Özgökçen
AA / Basir Gülüm - Haberler | Spor
İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'in açıklaması KONYA - İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'in açıklaması KONYA - İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.