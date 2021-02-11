Konyaspor-Beşiktaş maçından notlar
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Konyaspor-Beşiktaş maçından notlar

11.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 11.02.2021 21:02
Konyaspor-Beşiktaş maçından notlar

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik direktör Sergen Yalçın, rakibini Süper Lig'de konuk ettiği maça göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik direktör Sergen Yalçın, rakibini Süper Lig'de konuk ettiği maça göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.

Sergen Yalçın, Konyaspor maçında Ersin Destanoğlu, Welinton, de Souza, Ghezzal, Ljajic, Larin ve Aboubakar'ın yerine Utku Yuvakuran, Montero, Hasic, Atiba, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou ve Cenk Tosun'u sahaya sürdü.

Beşiktaş, karşılaşmaya, Utku Yuvakuran, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip Uysal, Hasic, Atiba, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.

Cenk Tosun ilk 11'de

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna dahil ettiği Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş'taki ilk resmi karşılaşmasına çıktı.

Siyah-beyazlı kulüp, Cenk Tosun'u İngiltere'nin Everton takımından sezon sonuna kadar kiralamıştı.

İttifak Holding Konyaspor'da 3 değişiklik

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 24. haftasındaki Beşiktaş maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Palut, Beşiktaş maçında Jevtovic, Miya ve Kravets'in yerine Musa Çağıran, Milosevic ve Cikalleshi'yi sahaya sürdü.

Ev sahibi ekip karşılaşmaya Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran, Hadziahmetovic, Sekidika, Shengelia, Milosevic ve Cikalleshi 11'iyle başladı.

Konyaspor'da Ibrahim Sehic, Marin Anicic, Alper Uludağ ve Volkan Fındıklı sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

Öte yandan, yeşil-beyazlı ekipte hafta başında teknik direktörlük görevine getirilen İlhan Palut, takımın başında ilk resmi maçına çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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