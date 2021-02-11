Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Konyaspor - Beşiktaş hangi kanalda? Konyaspor - Beşiktaş maçı şifresiz canlı şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Konyaspor - Beşiktaş maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Konyaspor - Beşiktaş maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük önem taşıyan maçta Konyaspor - Beşiktaş maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, hakemi kim? Konyaspor - Beşiktaş maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Çeyrek Final maçı 11 02 2021 Perşembe oynanacak. Maçın başlama saati 20:45

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Beşiktaşr ASpor'dan canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFREZİ CANLI İZLENECEK Mİ?

Konyaspor - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Çeyrek Final maçı ASpor'dan şifresiz olarak izleyebilirsiniz.