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Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın iç sahada oynayacağı Beşiktaş maçının son çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamladı.

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BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın iç sahada oynayacağı Beşiktaş maçının son çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. İdman daha sonra 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, antrenmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi. - KONYA

Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

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